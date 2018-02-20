Zonguldak'ta FETÖ operasyonu: 5 tutuklama

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandıkları tespit edilen H.İ.K., İ.Y., D.Y., öğrenci K.O. ve askerlerin mahrem imamı S.E. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklandı.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandıkları tespit edilen H.İ.K., İ.Y., D.Y., öğrenci K.O. ve askerlerin mahrem imamı S.E. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklandı.