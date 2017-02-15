Zonguldak'ta FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), () - ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 3'ü muvazzaf asker 5 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan 5 kişinin adreslerine sabah eş zamanlı baskın yapıldı. Karadeniz Bölge Komutanlığı'nda görevli muvazzaf 3 asker ile emlakçı İ.H.D. ve ev hanımı İ.K. gözaltına alındı. İ.H.D'nin ev ve işyerinde yapılan aramalarda 2 kuru sıkı, 1 adet ruhsatsız tabanca ve Fetullah Gülen'e ait kitap bulundu. Aramaların tamamlanmasının ardından 3 asker, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü'ne, İ.H.D. ve İ.K. ise ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.