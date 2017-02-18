Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Şanlurfa Viranşehir'de patlama; ölü ve yaralılar var
Şanlurfa Viranşehir'de patlama; ölü ve...
MEB sözleşmeli öğretmen atama takvimini açıkladı
20 bin öğretmen için başvuru...
Hapoel Beer Sheva - Beşiktaş: 1 - 3
Hapoel Beer Sheva - Beşiktaş:...
Türbede sufi ayini sırasında patlama 72 ölü 150'den fazla yaralı
IŞİD türbede katliam yaptı: 72...

Zonguldak'ta FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 3 polis, 1 öğretmen gözaltına alındı. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele...

Zonguldak'ta FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 3 polis, 1 öğretmen gözaltına alındı.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Gökçebey ve Ereğli İlçesi ile Van ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. 2 polis memuru ilçelerde, meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı Van'da, öğretmen ise Kahramanmaraş'ta gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin sorgusu devam ediyor. 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.