Zonguldak'ta FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 3 polis, 1 öğretmen gözaltına alındı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Gökçebey ve Ereğli İlçesi ile Van ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. 2 polis memuru ilçelerde, meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı Van'da, öğretmen ise Kahramanmaraş'ta gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin sorgusu devam ediyor.