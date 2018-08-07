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Zonguldak'ta FETÖ operasyonu: 2 gözaltı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,()-ZONGULDAK merkezli 2 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, Bylock kullanıcısı oldukları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında,...

Zonguldak'ta FETÖ operasyonu: 2 gözaltı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,()-ZONGULDAK merkezli 2 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, Bylock kullanıcısı oldukları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Aydın ve Kütahya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, terör örgütünün haberleşme sistemi Bylock kullanıcısı oldukları ileri sürülen hemşire Z.A. ve meslekten ihraç edilen polis memuru Y.M. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Zonguldak Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildi.

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