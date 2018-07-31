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Zonguldak'ta FETÖ operasyonu: 2 gözaltı

ZONGULDAK'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 1'i KHK ile rütbesi alınan emekli yüzbaşı ile bir oto tamircisi gözaltına alındı. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY üyesi olduğu iddia...

Zonguldak'ta FETÖ operasyonu: 2 gözaltı
ZONGULDAK'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 1'i KHK ile rütbesi alınan emekli yüzbaşı ile bir oto tamircisi gözaltına alındı.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY üyesi olduğu iddia edilen 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çaycuma ve Ereğli'de düzenlediği operasyonlarda KHK ile rütbeleri alınan eski kıdemli yüzbaşı B.K. ve oto tamirhanesi bulunan M.Y.'yi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.
Şüphelilerden yüzbaşı B.K.'nin emekli olduktan sonra 2015-2017 yılları arasında Çaycuma Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulunduğu öğrenildi. B.K.'nin geçen yıl KHK ile rütbelerinin alınmasının ardından belediyedeki görevine de son verildiği ve terör örgütünün askeriyedeki mahrem imamlarıyla irtibatlı olduğu iddia edildi.

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