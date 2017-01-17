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Zonguldak'ta FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

ZONGULDAK'ın Çaycuma İlçesi'nde FETÖ soruşturması kapsamında aralarında ilçe imamı M.K.'nın da bulunduğu 10 kişi gözaltına aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık...

Zonguldak'ta FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
ZONGULDAK'ın Çaycuma İlçesi'nde FETÖ soruşturması kapsamında aralarında ilçe imamı M.K.'nın da bulunduğu 10 kişi gözaltına aldı.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi ekipleri Çaycuma'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda örgütün ilçe imamı olduğu tespit edilen M.K. ve Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen öğretmen, doktor, sağlık memuru, vergi memuru ile esnafın bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin alınması için emniyete götürüldü.

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