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Zonguldak'ta, FETÖ'nün TSK yapılanmasında 10 şüpheli adliyede

ZONGULDAK'ta terör örgütü FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 kişi adliyeye sevk edildi. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma...

Zonguldak'ta, FETÖ'nün TSK yapılanmasında 10 şüpheli adliyede
ZONGULDAK'ta terör örgütü FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 kişi adliyeye sevk edildi.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullandıkları ileri sürülen aralarında mahrem imamın da bulunduğu 3 muvazzaf asker ile meslekten ihraç edilen 3 asker, 3 öğretmen ve 1 mühendis hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin Eskişehir, Elazığ, Kütahya, Muğla, Amasya ve Kırıkkale'de düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler geniş güvenlik önlemleri altında Zonguldak Adliyesi’ne sevk edildi.

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