Zonguldak'ta FETÖ'den tutuklu eski yüzbaşıya tahliye

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ta, FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan eski yüzbaşı Bayram Kayıkçı, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 31 Temmuz 2018’de, FETÖ/PDY üyesi olduğu iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Operasyonda, daha önceki yıllarda TSK’dan istifa eden ve Çaycuma Belediyesi’nde memur olarak görev yapan eski yüzbaşı Bayram Kayıkçı gözaltına alındı. Bayram Kayıkçı, terör örgütünün askeriyedeki mahrem imamlarıyla irtibatlı olduğu iddiasıyla tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tamamladığı soruşturmanın ardından Bayram Kayıkçı hakkında, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bayram Kayıkçı, Zonguldak 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianame sonrası ilk kez hakim karşısına çıktı. Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Bayram Kayıkçı, TSK’daki görevinden istifa ederek ticarete atıldığını ancak bu süreçte işlerinin yolunda gitmemesi sebebiyle maddi sıkıntı yaşadığını söyledi. Bir süre sonra Çaycuma Belediyesi'ne başvuruda bulunduğunu ve işe başladığını anlatan Bayram Kayıkçı, şöyle dedi:

"Hayatımda hiçbir zaman 'Bylock' kullanmadım. Bank Asya’ya para yatırmadım. Onlara ait okullara evladımı göndermedim. Hiçbir zaman FETÖ’cülerden yardım istemedim. Kolaylık sağlamadım. Basın yayın organlarına üyeliğim olmadı. Kurumlarında çalışmadım. Eğer FETÖ’cü olsaydım onların kurumlarından birine başvurabilirdim. Hiçbir gelirim olmadığı için eşim ve çocuğum ailemin yanına sığınmıştır. Kaçma derdim yoktur. Bir an önce iş bulup ailemi geçindirmek istiyorum. 10 aydır tutukluyum. Uygun görülürse tahliyemi istiyorum. Devletimiz şu anda yoğurdu üfleyerek yiyor. Kafasında en ufak şüphe kalmasın istiyor. Mutlaka ben bu duruşmadan beraat edeceğim. Ama o süreye kadar en azından tahliyemi talep ediyorum."

Mahkeme heyeti, Bayram Kayıkçı’nın yurt dışı yasağı konularak tahliyesine karar verdi. FOTOĞRAFLI