Zonguldak'ta, FETÖ'den ihraç edilen astsubaya gözaltı

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen astsubay İ.M.C. hakkında, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' iddiasıyla yakalama kararı çıkartıldı. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İ.M.C.'yi Ereğli ilçesindeki evinde gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen İ.M.C.'nin, işlemlerinin ardından Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edileceği bildirildi.
Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen astsubay İ.M.C. hakkında, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' iddiasıyla yakalama kararı çıkartıldı. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İ.M.C.'yi Ereğli ilçesindeki evinde gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen İ.M.C.'nin, işlemlerinin ardından Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edileceği bildirildi.