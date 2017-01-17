Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Reina'da 39 kişyi katleden terörist suçunu kabul etti
"Renia saldırısının DEAŞ adına yapıldığı...
Reina'da 39 kişiyi katleden cani yakalandı
Reina'da 39 kişiyi katleden CANİ...
Vali açıkladı: Reina canisi 197 bin ABD doları ile yakalandı
Vali, Raina operasyonunu açıklıyor CANLI
İçişleri Bakanı Soylu ve Türk Polisi'ne Twitter'da tebrik
Soylu ve Türk polisine sosyal...

Zonguldak'ta FETÖ davasında tahliye

Durmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK,() - ZONGULDAK'ta FETÖ/PDY davasında tutuklu yargılanan elektrik teknisyeni 50 yaşındaki Nuri S., ilk duruşmada tahliye edildi. Beycuma M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda elektrik teknisyeni olarak görev yaparken...

Zonguldak'ta FETÖ davasında tahliye

Durmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK,() - ZONGULDAK'ta FETÖ/PDY davasında tutuklu yargılanan elektrik teknisyeni 50 yaşındaki Nuri S., ilk duruşmada tahliye edildi.
Beycuma M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda elektrik teknisyeni olarak görev yaparken geçen 29 Ekim'de ihraç edilen Nuri S.'nin yargılanmasına başlandı. Zonguldak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmak', 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talep edilen Nuri S. duruşmada hazır bulundu. Sanık Nuri S., evinde yapılan aramada bulunan Fethullah Gülen kitaplarıyla bir ilgisinin olmadığını kendisine iftira atıldığını ileri sürdü. Cezaevinde terör örgütü üyeliği iddiasıyla tutuklu bulunanlara bilgi aktardığı iddialarını reddeden Nuri S.'nin tutuklulukta geçirdikleri süre, mevcut delil durumu, suç vasfının değişme ihtimalini göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.
Duruşma dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55