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Zonguldak'ta FETÖ davasında 2 tahliye

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK () - ZONGULDAK'ta FETÖ/PDY davasında tutuklu yargılanan orman mühendisi 34 yaşındaki Erdem Ö. ve orman muhafaza memuru 26 yaşındaki Fehmi K., ilk duruşmada tahliye edildi. Orman Bölge Müdürlüğü'nde görevli...

Zonguldak'ta FETÖ davasında 2 tahliye

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK () - ZONGULDAK'ta FETÖ/PDY davasında tutuklu yargılanan orman mühendisi 34 yaşındaki Erdem Ö. ve orman muhafaza memuru 26 yaşındaki Fehmi K., ilk duruşmada tahliye edildi.
Orman Bölge Müdürlüğü'nde görevli orman mühendisi Erdem Ö., orman muhafaza memurları Fehmi K. ve Yavuz Y.'nin Zonguldak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalarına başlandı. Duruşmada tutuklu sanıklar Erdem Ö., Fehmi K. ile tutuksuz sanık Yavuz Y. hazır bulundu. 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmak', 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapisleri talep edilen sanıklar savunmalarında, söz konusu yapıyla bir bağlantılarının olmadığını ileri sürerek suçlamaları red etti.
Mahkeme heyeti tutuklu sanıklar Erdem Ö. ve Fehmi K.'nin tutuklulukta geçirdikleri süre mevcut delil durumu, suç vasfının değişme ihtimalini göz önünde bulundurarak tahliyelerine karar verdi. Duruşma dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

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