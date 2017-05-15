Zonguldak'ta cinayet şüphelisi tutuklandı

ZONGULDAK'ın Kilimli İlçesi'nde dün akşam restoranda çıkan kavgada 50 yaşındaki Önder Artum’u tabancayla vurarak öldüren 34 yaşındaki Ergün Demirkan, tutuklandı.

Dün akşam meydana gelen olayda, iddiaya göre daha önceden aralarında husumet bulunan Ergün Demirkan ile Önder Artum restoranda karşılaşınca tartıştı. Kavgaya dönen olayda Ergün Demirkan, yanında bulunan tabancayla Artum'a ateş ederek ağır yaraladı. Sırtından vurulan Artum, ambulansla kaldırıldığı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olayda bıçakla hafif yaralanan Ergün Demirkan, otomobiliyle kaçtıktan bir süre sonra polise teslim oldu. Tedavisinin ardından gözaltına alınan Ergün Demirkan, bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Savcılıkta verdiği ifadenin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen Demirkan, 'Kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.



FOTOĞRAFLI