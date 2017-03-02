Zonguldak'ta 8 şirkete kayyum atandı

ZONGULDAK’ın Ereğli İlçesi’nde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 8 şirkete kayyum atandı.

İlçede, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliğinden bazıları tutuklu, bazıları tutuksuz yargılamaları devam eden şüphelilere ait otomotiv, gıda, beyaz eşya, mobilya ve sanayi kollarında faaliyet gösteren 8 şirketine kayyum atandı. Kayyum atamasının 1 Mart 2017 tarihi itibari ile yapıldığı belirtildi. Kayyumların görevlerinin kendilerine tebliğ edildiği ve çalışmalara başladığı bildirildi.