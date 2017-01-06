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Zonguldak'ta 5 kaçak göçmen yakalandı

ZONGULDAK'ın Devrek İlçesi'nde jandarmanın yol kontrolünde Afganistan uyruklu 5 kaçak göçmen yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pınarönü Köyü yakınlarında yol kontrolü yaptığı sırada T.B.'nin kullandığı otomobili...

Zonguldak'ta 5 kaçak göçmen yakalandı
ZONGULDAK'ın Devrek İlçesi'nde jandarmanın yol kontrolünde Afganistan uyruklu 5 kaçak göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pınarönü Köyü yakınlarında yol kontrolü yaptığı sırada T.B.'nin kullandığı otomobili durdurdu. Araçta bulunan hepsi de Afganistan uyruklu 19 yaşındaki A.A., 26 yaşındaki H.İ. ve 37 yaşındaki A.A.H.'nin ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptıkları belirlendi. Aynı noktada durdurulan yolcu minibüsünde ise yine Afganistan uyruklu 20 yaşındaki İ.A. ile 21 yaşındaki D.M. yakalandı. Gözaltına alınan göçmenler karakola götürüldü. Kaçak göçmenlerin, işlemlerinin ardından Zonguldak Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.

 

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