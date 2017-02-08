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Zonguldak'ta 3 uyuşturucu sanığına hapis cezası

ZONGULDAK'ta, 'Uyuşturucu imal etmek, satmak ve bulundurmak' suçundan tutuklu yargılanan 47 yaşındaki Cemalettin P. 8 yıl 4 ay, tutuksuz yargılanan Erdi A. ve Ersin K. 4'er yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırıldı. Gökçebey...

Zonguldak'ta 3 uyuşturucu sanığına hapis cezası
ZONGULDAK'ta, 'Uyuşturucu imal etmek, satmak ve bulundurmak' suçundan tutuklu yargılanan 47 yaşındaki Cemalettin P. 8 yıl 4 ay, tutuksuz yargılanan Erdi A. ve Ersin K. 4'er yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırıldı.
Gökçebey İlçesi Muharremler Köyü'nde emekli madenci Cemalettin P.'nin evine yapılan baskında 51 kavanoz hint keneviri ele geçirildi. Cemalettin P. ile birlikte hint kenevirlerinin satışında aracılık yaptığı belirlenen Erdi A. ve Ersin K.'nın, Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Uyuşturucu imal etmek, satmak ve bulundurmak' suçundan  yargılanmalarına devam edildi.
20'şer yıl hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanık Cemalettin P. ile tutuksuz sanıklar Erdi A. ve Ersin K. duruşmada hazır bulundu. Tutuklu sanık Cemalettin P., hint keneveri yetiştiriciliğinde para kazanıldığı yönünde duyumlar aldığı için kendi imkanlarıyla esrar yapmak üzere hint keneviri yetiştirdiğini, ama pişman olduğunu söyledi. Diğer sanıklar da pişman olduklarını söyledi.
Mahkeme Cemalettin P.'ye 8 yıl 4 ay hapis cezası vererek tahliye ederken, diğer iki sanığa da 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası verdi.

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