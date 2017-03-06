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Zonguldak'ta 3 kaçak kömür ocağı kullanılmaz hale getirildi

ZONGULDAK'ta, birisinin girişi otomobil garajı içinden olan 3 kaçak kömür ocağı kullanılmaz hale getirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Asma Mahallesi, Üzülmez mevkisinde kaçak maden ocaklarına yönelik çalışma yaptı. Bölgede,...

Zonguldak'ta 3 kaçak kömür ocağı kullanılmaz hale getirildi
ZONGULDAK'ta, birisinin girişi otomobil garajı içinden olan 3 kaçak kömür ocağı kullanılmaz hale getirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Asma Mahallesi, Üzülmez mevkisinde kaçak maden ocaklarına yönelik çalışma yaptı. Bölgede, insansız hava aracı (drone) da kullanılarak yapılan denetimlerde 3 kaçak ocak tespit edildi. Ocaklardan birinin girişinin evin yanındaki otomobil garajının içinden olduğu belirlendi. 3 ocak, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince dinamitle patlatılarak kullanılmaz hale getirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada ocak sahipleri 45 yaşındaki Y.K., 43 yaşındaki M.C. ve 65 yaşındaki B.A. hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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