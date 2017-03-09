Zonguldak'ta 3 ayda 30 kaçak ocak patlatıldı

ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ta son 3 ayda yapılan denetimlerde 30 kaçak kömür ocağı dinamitle patlatılarak kullanılamaz hale getirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen 7 Aralık'ta Vali Ali Kaban'ın talimatı üzerine kaçak ocakların tespiti ve imhası konusunda çalışma başlattı. İnsansız hava aracı (drone) da kullanılarak yapılan denetimlerde, Kilimli İlçesi'nde 22, Kozlu İlçesi'nde 1 ve merkezde 7 ocak, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince dinamitle patlatıldı. Kullanılamaz hale getirilen ocakların sahipleri hakkında soruşturma başlatıldı.

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