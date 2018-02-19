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Zonguldak'ta 2 polisi yaralayan doktor tutuklandı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde 2 polis memurunu bıçakla yaralayan doktor Y.A. (32), psikiyatri servisinde 1,5 ay süren tedavisinin ardından tutuklandı. Geçen 2 Ocak'ta meydana gelen olayda Aile Sağlığı Merkezi'nde...

Zonguldak'ta 2 polisi yaralayan doktor tutuklandı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde 2 polis memurunu bıçakla yaralayan doktor Y.A. (32), psikiyatri servisinde 1,5 ay süren tedavisinin ardından tutuklandı.
Geçen 2 Ocak'ta meydana gelen olayda Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli doktor Y.A., Kilimli Semt Polikliniği önünde elindeki bıçakla çevreye rahatsızlık verince, çevre sakinleri polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, doktor Y.A.'yı gözaltına almak istedi. Y.A., kendisine müdahale eden komiser Orkun D.'yi alnından, polis memuru Uğur G.'yi ise sağ gözünden bıçakla yaraladı. Kaçan Y.A., kısa süre sonra yakalandı.
Olayın ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Psikiyatri Servisi'nde tedavi gören Y.A., bugün taburcu edilmesinin ardından adliyeye sevk edildi. Y.A., 'kasten yaralama' ve 'görevi yaptırmamak' suçlamasıyla sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

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