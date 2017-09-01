Zonguldak'ta 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde kafa kafaya çarpışarak takla atan 2 otomobilde 4 kişi yaralandı.Kaza, saat 16.00 sılarında Zonguldak-İstanbul yolunun Ören mevkiinde meydana geldi. Zonguldak yönüne giden 33 yaşındaki Nihal Özkan'ın kullandığı 67 LD 975 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşıdan gelen 58 yaşındaki Yüksel Okur yönetimindeki 67 LZ 709 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Takla atarak ters dönen iki otomobilde sürücüler Nihal Özkan ve Yüksel Okur ile yanında bulunan 59 yaşındaki Havva Demir ve 54 yaşındaki Recai Demir yaralandı. Yaralılar, sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından çevredekilerin yardımıyla araçlardan çıkarılarak ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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