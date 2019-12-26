Zonguldak'ta 2 işçinin öldüğü kaçak ocakla ilgili 4 gözaltı (2)

TUTUKLANDILAR

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki kaçak maden ocağında 2 işçinin ölümü ve 1 işçinin yaralanmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada adliyeye sevk edilen ocak sahipleri Şenol T., Fatih T. ve Ercan T. ile ocağın bulunduğu alanın sahibi İshak K., savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. 4 şüpheli, 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan tutuklandı.