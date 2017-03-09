Zonguldak'ta 17 sanıklı FETÖ davası başladı

ZONGULDAK'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan aralarında, din görevlisi, öğretmen, esnaf, işçi ve emeklilerin bulunduğu 15'i tutuklu 17 sanığın yargılanmasına başlandı.

Zonguldak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tüm sanıklar hazır bulundu. Polis, tutuklu sanıkların adliyeye girişi sırasında geniş güvenlik önlemi alırken, aileleri yaklaştırmadı. 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' ve 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan sanıklardan elektrik tamircisi Ahmet K., etkinlik pişmanlık yasasından faydalanmak istediğini belirterek bildikleri doğruları anlatacağını söyledi. FETÖ terör örgütü yapılanmasıyla 1990’lı yılların ortasında tanıştığını belirten Ahmet K., şöyle dedi:

"Düzce’den Zonguldak’ın Alaplı ilçesine yerleştim. İmam Hatip Lisesi mezunu olduğum için buradaki imamlarla arkadaşlık kurdum. Fakir insanların ve çocukların ihtiyaçlarını karşılamak adına 2010 yılına kadar kendi evimde sohbet düzenledim. İyilik yapma arzusu sürekli içimde vardı. 2010’dan sonra bu yapının hiçbir sohbetine katılmadım. 2002’de bu yapının organizatörlüğünde dönemin belediye başkanı şimdiki Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu’nun da bulunduğu kalabalık bir grupla, Kırgızistan gezisine gittik. Amacım, coğrafyayı, insan kültürlerini öğrenmekti. Pensilvanya’da yaşayan terör örgütü liderinden Bank Asya’ya para yatırılması konusunda herhangi bir talimat almadım. Yapı içerisinde bütün faaliyetlerim hayır içindir. Sohbetleri vermek için de kimseden talimat almadım. Bu yapının içinde olduğum süre içinde hayır işlerinin dışında başka bir faaliyette bulunmadığımı açıkça söylemek istiyorum. Tutuksuz yargılanmak ya da beraatimi istiyorum."

Öğlen duruşmaya ara verilirken, aradan sonra diğer sanıklar savunma yapacak.



FOTOĞRAF