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Zonguldak'ta 17 sanıklı FETÖ davası başladı

Durmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasıyla dava açılan 11'i tutuklu, 17 sanığın yargılanmasına başlandı. Zonguldak 2'nci...

Zonguldak'ta 17 sanıklı FETÖ davası başladı

Durmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasıyla dava açılan 11'i tutuklu, 17 sanığın yargılanmasına başlandı.
Zonguldak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya çeşitli illerdeki cezaevinde bulunan 11'i tutuklu, 17 sanık katıldı. ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’, ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’, ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme’ ve ‘Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet’ suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ile 15 yıla kadar hapis cezası istenen sanıklar, suçlamaları kabul etmedi. Yaklaşık 12 saat süren duruşma, sanık avukatlarının savunmalarını yapmaları için ertelendi.

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