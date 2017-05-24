Zonguldak'ta 10 kişinin öldüğü kazada midibüs sürücüsü asli kusurlu

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde, geçen 22 Nisan'da meydana gelen ve 10 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazada midibüs sürücüsü 43 yaşındaki Erdem Aktan, jandarmanın hazırladığı kaza tespit tutanağında 'asli kusurlu' bulundu.

İlçeye bağlı Esenköy Köyü'nde yaşlılığa bağlı hastalıktan ölen 73 yaşındaki Mustafa Uludağ’ın cenazesinden dönenleri taşıyan Erdem Aktan yönetimindeki 34 FK 5259 plakalı midibüs, Süleymanbeyler Köyü Serdaroğlu mevkisinde karşıdan gelen Ali Kaman'ın kullandığı 67 LU 178 plakalı kamyonetle çarpışıp şarampole uçtu. Midibüste bulunan 10 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Yaralı kurtulan midibüs sürücüsü Erdem Aktan, tedavisi ardından tutuklandı, kamyonet sürücüsü ise serbest bırakıldı.

Kazayla ilgili jandarmanın hazırladığı kaza tespit tutanağında midibüs sürücüsü asli kusurlu bulundu. Kazanın oluş şekli krokilerle anlatılan tutanakta midibüsün, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeritte seyreden kamyonetin ön sağ tarafına çarparak şarampole yuvarlandığı belirtildi. Tutanakta midibüs sürücüsü Erdem Aktan'ın karşı şeride geçerek 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 84'üncü maddesi 'g' bendinde yer alan 'Şeride tecavüz etme' suçu gereğince asli kusurlu olduğuna işaret edildi. Kamyonet sürücüsü Ali Akman'ın ise kazada kusurunun olmadığı belirtildi.

Ereğli Cumhuriyet Savcılığı'nın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.



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