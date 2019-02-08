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Zonguldak merkezli FETÖ operasyonunda 6 şüpheli adliyede

ZONGULDAK merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 'ardışık arama' ve 'kripto şifreleme' yöntemlerini kullanarak, haberleştikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3'ü muvazzaf asker 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Zonguldak Cumhuriyet...

Zonguldak merkezli FETÖ operasyonunda 6 şüpheli adliyede
ZONGULDAK merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 'ardışık arama' ve 'kripto şifreleme' yöntemlerini kullanarak, haberleştikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3'ü muvazzaf asker 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'ardışık arama' ve 'kripto şifreleme' yöntemlerini kullanarak haberleştikleri öne sürülen Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki FETÖ/PDY üyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğmiz Salı sabahı, 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, başta Zonguldak olmak üzere İstanbul, Bursa, Sakarya, Eskişehir, Düzce, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta belirlenen adreslere yaptıkları baskınlarla şüpheliler teğmen M.D., astsubaylar O.A. ve M.A. ile mahrem imamlar M.Ö., E.C. ve S.Ş.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında 1 kişinin arandığı öğrenildi.
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