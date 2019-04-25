Zonguldak merkezli FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

ZONGULDAK,() - ZONGULDAK merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanarak haberleştikleri tespit edilen örgüt üyelerine yönelik soruşturma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Zonguldak’ın Ereğli ilçesi ile Ankara ve Karabük’te eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda, mahrem imam, muvazzaf asker, KHK ile ihraç edilmiş askeri personel, avukat ve tekniker olmak üzere 5 şüpheli gözaltına alındı.