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Zonguldak merkezli FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 10 şüpheli gözaltına alındı.  Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı...

Zonguldak merkezli FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 10 şüpheli gözaltına alındı. 
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı ve örgüt üyesi oldukları iddiasıyla 4'ü kadın 16 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Zonguldak merkezli İstanbul, Bursa, İzmir, Konya, Elazığ ve Gaziantep'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, aralarında daha önce açığa alınan Ereğli Gençlik ve Spor eski Müdürü Haydar Ü. ile eski okul müdürü Ruhi K.'nin de bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen belgeler, incelenmek üzere emniyete götürüldü. 6 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.

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