Zonguldak merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

ZONGULDAK merkezli 6 ilde terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, KHK ile mesleklerinden ihraç edilen öğretim görevlisi, doktor, polis ve öğretmenlerin aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı’nca terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 'Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen ve örgütsel faaliyetlerde yer aldıkları' belirlenen 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri de Zonguldak, İstanbul, Konya, Karaman, Ankara ve Manisa'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında KHK ile meslekten ihraç edilen polis, öğretmen, doktor ve araştırma görevlileri ile memur ve özel sektör çalışanlarının bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen belgelere el konuldu.