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Zonguldak merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu
ZONGULDAK merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları ve örgüt üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın...
GÜVENLİK 20.12.2019, 12:22
ZONGULDAK merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları ve örgüt üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün 'kripto şifreleme' yöntemlerini kullandıkları tepsit edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Zonguldak merkezli Çanakkale, Osmaniye, Balıkesir ve Aksaray'da düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 3'ü savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 5 şüpheli ise sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün 'kripto şifreleme' yöntemlerini kullandıkları tepsit edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Zonguldak merkezli Çanakkale, Osmaniye, Balıkesir ve Aksaray'da düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 3'ü savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 5 şüpheli ise sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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