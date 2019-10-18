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Zonguldak merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı
ZONGULDAK merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY’nin verdiği sorularla polis koleji ve akademisi sınavlarına girdikleri ve örgütün mahrem yapılanması içinde yer aldıkları iddiasıyla 13 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Zonguldak...
GÜVENLİK 18.10.2019, 12:14
ZONGULDAK merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY’nin verdiği sorularla polis koleji ve akademisi sınavlarına girdikleri ve örgütün mahrem yapılanması içinde yer aldıkları iddiasıyla 13 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY’nin verdiği sorularla polis koleji ve akademisi sınavlarına giren ve terör örgütünün mahrem yapılanması içinde yer alan şüphelilere yönelik soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında Zonguldak, İstanbul, Bolu, İzmir ve Ankara’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, bazı doküman ve bilgisayarlara incelenmek üzere el konuldu.
Şüpheliler, sorgulanmak üzere Zonguldak Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY’nin verdiği sorularla polis koleji ve akademisi sınavlarına giren ve terör örgütünün mahrem yapılanması içinde yer alan şüphelilere yönelik soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında Zonguldak, İstanbul, Bolu, İzmir ve Ankara’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, bazı doküman ve bilgisayarlara incelenmek üzere el konuldu.
Şüpheliler, sorgulanmak üzere Zonguldak Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.
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