Zonguldak merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı tespit edilen kişiler hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Zonguldak'ın yanı sıra Sakarya, Osmaniye ve İstanbul'da belirlenen adreslere operasyon yaptı. 3'ü kadın 5 kişi gözaltına alındı.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı tespit edilen kişiler hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Zonguldak'ın yanı sıra Sakarya, Osmaniye ve İstanbul'da belirlenen adreslere operasyon yaptı. 3'ü kadın 5 kişi gözaltına alındı.