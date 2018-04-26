Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye sert yanıt!
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye sert yanıt!
Bahçeli'den 'olaylı derbi' yorumu
Bahçeli'den 'olaylı derbi' yorumu
Rusya Savunma Bakanı: ABD ve müttefikleri terör güçlerini kullanıyor
ABD ve müttefikleri terör güçlerini...
PİYASALAR - Küresel gelişmelerle dolar 4.10 lirada
Dolar yine rekor kırdı

Zonguldak merkezli 10 il ve KKTC'deki FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 15 oldu

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK merkezli 10 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), 'ardışık arama' ve 'kripto şifreleme' yöntemlerini kullanan, FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanması'na yönelik...

Zonguldak merkezli 10 il ve KKTC'deki FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 15 oldu

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK merkezli 10 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), 'ardışık arama' ve 'kripto şifreleme' yöntemlerini kullanan, FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanması'na yönelik operasyonda 5 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 10'dan 15'e yükseldi.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'ardışık arama' ve 'kripto şifreleme' yöntemlerini kullanan, FETÖ/PDY'nin 'TSK içindeki yapılanması'na yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri, belirlenen adreslere dün eş zamanlı operasyon yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bugün de sürdürülen operasyonların ardından Zonguldak, Hatay, Kilis, İzmir, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Şanlıurfa ve Mersin ile KKTC'de toplam 15 muvazzaf askeri gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Zonguldak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314