Zonguldak Ereğli'de toplu taşıma gerginliği

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, 2010 yılında düzenlenen referandumla köy olmaktan çıkarılarak belediyeye katılan Ören Yeni Mahallesi’ne belediye halk otobüslerinin hizmet vereceği açıklanınca mahallenin taşımacılığını yapan minibüs sahipleri yolu kapattı. Polisin müdahalesiyle, minibüsçüler tarafından girişi engellenen halk otobüsleri mahalleye girdi.Ereğli ilçesinde köy statüsündeyken referandumla belediyeye bağlanarak mahalle olan Ören Yeni Mahallesi’ne belediye, halk otobüsleri seferi başlatmak istedi. Mahallenin toplu taşımasını sağlayan Deli Hakkı Subaşı Köy Birliği’ne bağlı minibüs sahipleri, karara itiraz ederek mahkemeye başvurdu. 2012 yılında Zonguldak İdari Mahkemesine açılan davada, yetkinin tamamen belediyede olduğu ve rotasyon çalışmasının belediye tarafından yapılmasına karar verildi. Ören Yeni Mahallesi’nin bugüne kadar toplu taşımacılığını yapan minibüs sahiplerine, belediye tarafından gönderilen yazıda bir daha bu mahalleden yolcu alamayacakları tebliğ edildi. Mahalle girişinde nöbet tutan belediyeye bağlı zabıta ekipleri, minibüslerin girişine izin vermedi. Minibüs sürücüleri de yolu kapatarak halk otobüslerinin mahalleye girmesine izin vermedi.SÜRÜCÜLER ARASINDA GERİLİM ARTTIEreğli Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tayyar Mendeş ve Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Kuyu, minibüs ve özel halk otobüsü sürücüleri arasında gerilimin artması üzerine mahalle girişine gitti. Polis, yolda geniş güvenlik önlemleri aldı. Minibüs sahipleriyle konuşan Ferdi Kuyu, mahalleye girişlerinin yasak olduğunu söyleyerek, aksi bir durum halinde cezai işlem uygulayacaklarını ifade etti. Emniyet müdürü Ferdi Kuyu, konuşmasının ardından minibüs sahiplerinden dağılmalarını istedi. Ayrıca Kuyu, mahalle içerisinde servis yapan halk otobüsünün önünü kestiği ve servisine engel olduğu iddia edilen bir minibüs sürücüsü hakkında işlem yaptırdı. Bu sırada Deli Hakkı Subaşı Köy Birliği Başkanı Recep Günaydın, sinir krizi geçirdi. Günaydın, çağırılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.BELEDİYE: 'KANUNU UYGULUYORUZ'Gazetecilere açıklamalarda bulunan Ereğli Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Tayyar Mendeş, belediye olarak ilgili kanunu uyguladıklarını ifade etti. Köyün, mahalle statüsünü kazanmasının ardından yasa gereği toplu taşımanın belediyenin anlaştığı özel halk otobüsleri tarafından yapılması gerektiğini anlatan Mendeş, “Mahalle olduktan sonra halk otobüslerinin bu bölgeye yolcu taşıyor olması gerekir ancak Deli Hakkı Subaşı Köy Birlik minibüsleri ısrarla kanuna aykırı davranarak mahallenin içerisine girip yolcu alıp tekrar şehir içine dönmekte ısrar ediyorlar. Bugün burada kanunun gereğini yerine getiriyoruz. Buna karşı gelerek Deli Hakkı Subaşı Köy Birlik minibüsleri eylem yaparak kanunu engellemeye çalışıyorlar” dedi.