banner314

banner325

Son Dakika

Zonguldak Ereğli'de toplu taşıma gerginliği

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, 2010 yılında düzenlenen referandumla köy olmaktan çıkarılarak belediyeye katılan Ören Yeni Mahallesi’ne belediye halk otobüslerinin hizmet vereceği açıklanınca mahallenin taşımacılığını yapan minibüs...

GÜVENLİK 04.11.2019, 15:17
Zonguldak Ereğli'de toplu taşıma gerginliği
ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, 2010 yılında düzenlenen referandumla köy olmaktan çıkarılarak belediyeye katılan Ören Yeni Mahallesi’ne belediye halk otobüslerinin hizmet vereceği açıklanınca mahallenin taşımacılığını yapan minibüs sahipleri yolu kapattı. Polisin müdahalesiyle, minibüsçüler tarafından girişi engellenen halk otobüsleri mahalleye girdi.
Ereğli ilçesinde köy statüsündeyken referandumla belediyeye bağlanarak mahalle olan Ören Yeni Mahallesi’ne belediye, halk otobüsleri seferi başlatmak istedi. Mahallenin toplu taşımasını sağlayan Deli Hakkı Subaşı Köy Birliği’ne bağlı minibüs sahipleri, karara itiraz ederek mahkemeye başvurdu. 2012 yılında Zonguldak İdari Mahkemesine açılan davada, yetkinin tamamen belediyede olduğu ve rotasyon çalışmasının belediye tarafından yapılmasına karar verildi. Ören Yeni Mahallesi’nin bugüne kadar toplu taşımacılığını yapan minibüs sahiplerine, belediye tarafından gönderilen yazıda bir daha bu mahalleden yolcu alamayacakları tebliğ edildi. Mahalle girişinde nöbet tutan belediyeye bağlı zabıta ekipleri, minibüslerin girişine izin vermedi. Minibüs sürücüleri de yolu kapatarak halk otobüslerinin mahalleye girmesine izin vermedi.
SÜRÜCÜLER ARASINDA GERİLİM ARTTI
Ereğli Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tayyar Mendeş ve Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Kuyu, minibüs ve özel halk otobüsü sürücüleri arasında gerilimin artması üzerine mahalle girişine gitti. Polis, yolda geniş güvenlik önlemleri aldı. Minibüs sahipleriyle konuşan Ferdi Kuyu, mahalleye girişlerinin yasak olduğunu söyleyerek, aksi bir durum halinde cezai işlem uygulayacaklarını ifade etti. Emniyet müdürü Ferdi Kuyu, konuşmasının ardından minibüs sahiplerinden dağılmalarını istedi. Ayrıca Kuyu, mahalle içerisinde servis yapan halk otobüsünün önünü kestiği ve servisine engel olduğu iddia edilen bir minibüs sürücüsü hakkında işlem yaptırdı. Bu sırada Deli Hakkı Subaşı Köy Birliği Başkanı Recep Günaydın, sinir krizi geçirdi. Günaydın, çağırılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
BELEDİYE: 'KANUNU UYGULUYORUZ'
Gazetecilere açıklamalarda bulunan Ereğli Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Tayyar Mendeş, belediye olarak ilgili kanunu uyguladıklarını ifade etti. Köyün, mahalle statüsünü kazanmasının ardından yasa gereği toplu taşımanın belediyenin anlaştığı özel halk otobüsleri tarafından yapılması gerektiğini anlatan Mendeş, “Mahalle olduktan sonra halk otobüslerinin bu bölgeye yolcu taşıyor olması gerekir ancak Deli Hakkı Subaşı Köy Birlik minibüsleri ısrarla kanuna aykırı davranarak mahallenin içerisine girip yolcu alıp tekrar şehir içine dönmekte ısrar ediyorlar. Bugün burada kanunun gereğini yerine getiriyoruz. Buna karşı gelerek Deli Hakkı Subaşı Köy Birlik minibüsleri eylem yaparak kanunu engellemeye çalışıyorlar” dedi.

Yorumlar (0)
22°
kapalı
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 04 Kasım 2019
İmsak 06:05
Güneş 07:32
Öğle 12:53
İkindi 15:37
Akşam 18:04
Yatsı 19:25
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 10 19
2. Sivasspor 10 18
3. Malatyaspor 10 17
4. Fenerbahçe 10 17
5. Trabzonspor 10 16
6. Başakşehir 10 16
7. Galatasaray 10 16
8. Beşiktaş 10 15
9. Konyaspor 10 13
10. Kasımpaşa 10 12
11. Göztepe 10 12
12. Gaziantep FK 9 12
13. Denizlispor 10 11
14. Antalyaspor 10 11
15. Çaykur Rizespor 10 11
16. Ankaragücü 9 9
17. Gençlerbirliği 10 7
18. Kayserispor 10 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 10 20
2. Ümraniye 10 17
3. Akhisar Bld.Spor 10 17
4. Erzurum BB 10 17
5. Fatih Karagümrük 10 16
6. Balıkesirspor 9 16
7. Altay 10 15
8. Bursaspor 9 15
9. Keçiörengücü 10 15
10. Menemen Belediyespor 10 14
11. Adana Demirspor 10 12
12. İstanbulspor 10 12
13. Osmanlıspor 10 10
14. Boluspor 10 9
15. Giresunspor 10 9
16. Adanaspor 10 8
17. Altınordu 10 6
18. Eskişehirspor 10 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 11 31
2. Man City 11 25
3. Leicester City 11 23
4. Chelsea 11 23
5. Arsenal 11 17
6. Sheffield United 11 16
7. Bournemouth 11 16
8. Brighton 11 15
9. Crystal Palace 11 15
10. M. United 11 13
11. Tottenham 11 13
12. Wolverhampton 11 13
13. West Ham 11 13
14. Burnley 11 12
15. Newcastle 11 12
16. Aston Villa 11 11
17. Everton 11 11
18. Southampton 11 8
19. Norwich City 11 7
20. Watford 11 5
Takımlar O P
1. Barcelona 11 22
2. Real Madrid 11 22
3. Real Sociedad 12 22
4. Atletico Madrid 12 21
5. Sevilla 12 21
6. Granada 12 20
7. Getafe 12 19
8. Villarreal 12 18
9. Osasuna 12 18
10. Athletic Bilbao 12 17
11. Levante 12 17
12. Real Valladolid 12 17
13. Valencia 12 17
14. Eibar 12 15
15. Real Betis 12 13
16. Deportivo Alaves 12 12
17. Mallorca 12 11
18. Celta de Vigo 12 9
19. Espanyol 12 8
20. Leganés 12 5