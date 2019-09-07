Zırhlı araçlar ortak devriyeye hazır

SURİYE’nin kuzeyine kurulması planlanan Güvenli Bölge’de yarın Türkiye ile ABD askerleri tarafından yapılacak ortak devriye öncesi hazırlıklar tamamlandı. Son olarak ortak kara devriyesine katılacak olan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait zırhlı araçlar bakımdan geçirildi, yıkanıp temizlenerek Türk bayraklarıyla süslendi.

Türkiye’nin güney komşusu Suriye’de terör örgütü PKK/YPG kontrolünde kalan Fırat’ın doğusundaki terör varlığının sınır güvenliğini tehdit etmesi üzerine askeri harekat gündeme geldi. Türkiye’nin bu konudaki kararlılığının ardından geçen 5-7 Ağustos tarihleri arasında Ankara’da Türk ve ABD yetkilileri toplantılar yaparak Suriye’nin kuzeyinde Güvenli Bölge kurulmasını kararlaştırdı ve bu bölgenin iki ülke tarafından ortak tesis edilmesi mutabakatına vardı. Bu doğrultuda 12 Ağustos’ta Şanlıurfa’ya gelen ABD’li askeri heyet ile Türk askeri heyet Müşterek Harekat Merkezi kurdu. Suriye sınırındaki Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde kurulan merkezde Türk ve ABD’li askerler yoğun şekilde çalışma yürüttü. Müşterek Harekat Merkezi’ndeki Türk ve ABD’li heyet tarafından hem sahada hem masada yapılan yoğun toplantıların ardından Suriye’nin kuzeyindeki hava sahası Türkiye’ye ait insansız hava araçlarına açıldı. Burada elde edilen görüntülerin ardından iki ülke askeri yetkilileri helikopter ile havadan 3 kez ortak uçuş ile keşif ve gözetleme faaliyeti de gerçekleştirdi.

Tüm çalışmaların tamamlanmasının ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Güvenli Bölge’de Türkiye ile ABD’li askerlerin ortak kara devriyesinin 8 Eylül Pazar günü yapılacağını duyurdu. Bu açıklamanın ardından Suriye sınır hattında da hareketlilik yaşanmaya başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait zırhlı araçlar sınır hattına sevk edilirken, sınıra yakın noktalarda kurulan mevcut üslere daha önce sevk edilen araçlar da hazır hale getirildi.

ARAÇLAR SON BAKIMLARINDAN GEÇİRİLDİ

Yarın yapılacak kara devriyesi öncesi Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait zırhlı araçlar, bulundukları üslerde son bakımlarından geçirildi. Suriyeli sığınmacıların barındığı yaklaşık 1 yıl önce kapatılan Akçakale Barınma Merkezi’ndeki TSK’ya ait zırhlı araçlar da ortak devriye öncesi bakımdan geçirilerek yarınki devriye öncesi hazır hale getirildi. Birbiri ardına dizilen zırhlı araçların bakımlarının ardından itfaiye araçları ile yıkanarak temizlendiği ve Türk bayraklarıyla süslendiği görüldü. Yapılan hazırlık sonrası temizlenerek bayrak asılan zırhlı araçların yarın yapılacak ortak devriyede görev alacağı belirtildi.

Öte yandan Türk ve ABD’li askeri yetkililer ise yarın yapılacak müşterek kara devriyesi öncesi sınır hattında incelemelerde bulunup, insansız hava araçlarından alınan son görüntüleri değerlendiriyor.

