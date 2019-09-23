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Zırhlı aracın çarptığı Onur, yaşamını yitirdi

TUNCELİ'nin Mazgirt ilçesinde, Onun Er (22) yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada zırhlı askeri aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazada, dün akşam saatlerinde, Tunceli- Elazığ yolunun Göktepe köyü mevkisinde meydana...

GÜVENLİK 23.09.2019, 13:28
Zırhlı aracın çarptığı Onur, yaşamını yitirdi
TUNCELİ'nin Mazgirt ilçesinde, Onun Er (22) yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada zırhlı askeri aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kazada, dün akşam saatlerinde, Tunceli- Elazığ yolunun Göktepe köyü mevkisinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Onur Er'e zırhlı askeri araç çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Er yola savrulurken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Onur Er'in yaşamını yitirdiği belirlendi. 
Onur Er'in cansız bedeni otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, zırhlı aracın sürücüsü asker ise gözaltına alındı. 

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