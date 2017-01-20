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Zincirleme trafik kazası güvenlik kamerasında

Cihan KAYA/ORTACA (Muğla), () - MUĞLA'nın Ortaca İlçesi'nde, kırmızı ışıkta duran araca çarpan hafif ticari araç, karşı şeride geçerek yine kırmızı ışıkta duran kamyona çarptı. 2 kişinin yaralandığı zincirleme...

Zincirleme trafik kazası güvenlik kamerasında

Cihan KAYA/ORTACA (Muğla), () - MUĞLA'nın Ortaca İlçesi'nde, kırmızı ışıkta duran araca çarpan hafif ticari araç, karşı şeride geçerek yine kırmızı ışıkta duran kamyona çarptı. 2 kişinin yaralandığı zincirleme kaza, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Kaza, bugün 08.00 sıralarında, Muğla- Fethiye karayolu üzerinde meydana geldi. Dalaman'dan Muğla yönüne giden Nevzat Sağdıç (70), yönetimindeki 48 D 5857 plakalı hafif ticari araçla, önündeki kırmızı ışıkta duran Ramazan Alp'ın kullandığı 48 D 5002 plakalı hafif ticari araca çarptı. Savrulup takla atarak karşı şeride geçen Sağdıç'ın aracı, bu kez, yine kırmızı ışıkta bekleyen Mehmet Turan yönetimindeki 48 K 9522 plakalı kamyona yandan çarptı. Kazada sürücü Sağdıç ile oğlu Kürşat Sağdıç (32) yaralandı. Yaralılar ambulansla Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza sonrası yol, Fethiye yönüne bir süre kapandı. İtfaiye ekiplerinin yaptığı temizlik sonrası yol, tekrar trafiğe açıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Öte yandan kaza anı bir işyerinin güvenlik  tarafınan görüntülendi.

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