Zincirleme kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Nedim KOVAN / ORDU, () – ORDU’nun Altınordu İlçesi’nde Karadeniz Sahil Yolu’nun geçtiği Melet Köprüsü üzerinde, buzlanma nedeniyle meydana gelen 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında motosiklet sürücüsü Nail Akçay öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, gece saat 01.00 sıralarında Ordu’nun Altınordu İlçesi’nden geçen Karadeniz Sahil Yolu’ndaki Melet köprüsü üzerinde meydana geldi. Giresun- Ordu karayolunda seyir halinde olan Nail Akçay yönetimindeki 34 KU 0508 plakalı motosiklet, Giresun'dan Samsun yönüne giden bir otomobille çarpıştı. Buzlanma nedeniyle arkadan gelen araçlar da kazaya karıştı. 7 araçlı zincirleme kazada motosiklet sürücüsü Nail Akçay olay yerinde öldü. Araçlarda bulunan ve yaralanan 5 kişi ise ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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