Zincir mağazalardan hırsızlığa 3 tutuklama

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde çeşitli zincir mağazaların şubelerinden ayakkabı ve giysi çaldığı belirlenen 3 kişi tutuklandı. Şüphelilerin çaldığı belirlenen çok sayıda ayakkabı ve giysi mağazalara teslim edildi.

Manavgat ilçesi Antalya Caddesi'nde bir alışveriş merkezindeki 6 zincir mağazanın şubelerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri inceleme başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin M.S.O., K.G., İ.I. olduğunu tespit etti. Yapılan fiziki ve teknik takip sonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde ele geçirilen 22 tişört, 16 pantolon, 5 ayakkabı, 7 gömlek, 9 iç çamaşırı ve 1 eşofman üstü mağazalara teslim edildi.

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