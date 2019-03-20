Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Soylu'nun açıklamalarının ardından CHP'den 3 istifa
Soylu'nun açıklamalarının ardından CHP'den 3...
17 Aralık Kumpas Davası'nda karar; 15 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
17 Aralık davasında 15 sanığa...
PİYASALAR - Fed faiz toplantısı öncesi dolar 5.46 lirada
Fed faiz toplantısı öncesi dolar...
Hollanda’da polisin operasyon yaptığı bölgedeki Türkler: “Ruhsal sorunları vardı” 
Hollanda(daki saldırgan Türk asıllı çıktı

Zimmetine geçirdiği paralarla külçe altın yaptırmış

ESKİŞEHİR’de iki kardeşiyle birlikte tutuklanan 6'ncı İcra Müdürü Sedat Dilber’in zimmetine geçirdiği paralarla külçe altın yaptırdığı ortaya çıktı. Polis ekiplerince İstanbul’da yapılan çalışmalarda Dilber’e ait olduğu...

Zimmetine geçirdiği paralarla külçe altın yaptırmış
ESKİŞEHİR’de iki kardeşiyle birlikte tutuklanan 6'ncı İcra Müdürü Sedat Dilber’in zimmetine geçirdiği paralarla külçe altın yaptırdığı ortaya çıktı. Polis ekiplerince İstanbul’da yapılan çalışmalarda Dilber’e ait olduğu belirlenen 6 kilo ağırlığında 995.0 salıkta külçe altın ve 14.85 gram altın ele geçirildi.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen Ocak ayında 6'ncı İcra Müdürü olan Sedat Dilber'in zimmetine para geçirerek İstanbul'a gittiğini tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen operasyonda, Adalet Bakanlığı'nca meslekten ihraç edilen evli ve 2 çocuk babası Sedat Dilber, kardeşleri İmdat ve Hasan Hüseyin Dilber saklandıkları evde gözaltına alındı. Eskişehir’e getirilen 3 şüpheli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine konuldu.
SİPARİŞ VERDİĞİ ŞİRKETTE ALTINLAR BULUNDU
Olayla ilgili soruşturmasını sürdüren Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sedat Dilber’in zimmetine geçirdiği paralarla İstanbul’daki kardeşleri aracılığıyla bir şirkete külçe altın siparişi verdiğini tespit etti. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Eskişehir Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ortaklaşa yapılan çalışmalarda şirkette yapılan aramalarda Sedat Dilber’e ait olduğu belirlenen 6 kilo ağırlığında 995.0 saflıkta külçe altın ve 14.85 gram altın ele geçirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328