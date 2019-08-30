Zimmet sanığı: Aldığım parayı fazlasıyla iade ettim, tahliyemi istiyorum

ERZURUM İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğü'nde görevli maaş mutemedi olan kişilerin de aralarında bulunduğu, 6'sı tutuklu 7 sanığın, yaklaşık 4,5 milyon lirayı zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla yargılanmalarına başlandı. Zimmetine 425 bin 132,57 TL geçiren sanıklardan Orhan P., "Bana yatan parayı tutuklamadan önce fazlasıyla iade ettim. 458 bin TL geri ödedim. Devletin zararı kalmamıştır. Bu nedenle tutuksuz yargılanmak istiyorum" dedi.Halk Sağlığı Müdürlüğü'nde veri hazırlama kontrol işletmeni ve mutemet İsrafil A. (54), muhasebe biriminde çalışan Adem K. (40), hizmetli Ahmet A. (59) ile İl Sağlık Müdürlüğü muhasebe biriminde şef olan Yusuf T. (55), mutemet Fatih O. (46), maaş ödeme emri belgelerinde düzenleyen olarak imzası bulunan kurumdan emekli Orhan P. (63) ve İsrafil A.'nın kurumla bağlantısı olmayan oğlu A.A.(22) hakkında 'zimmet' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında geçen Aralık ayında gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklanırken A.A. serbest bırakıldı. 6'sı tutuklu 7 şüpheli hakkında Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik ve zincirleme şekilde zimmet' suçlarından 12'şer yıl 10'ar aydan 45'er yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.Davanın iddianamesinde, İsrafil A.'nın görevi kapsamında kendisine verilen şifre ve tanınan mail ile sözleşme yapılan bankalara ödeme yapılacak personelin tahakkuk eden ödeme belgelerinde, harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi tarafından onaylandıktan sonra değişiklik yaptığı ve 'text' dosyası ile kendi maaş hesabı ile diğer 5 kişinin hesaplarına para gönderdiğinin tespit edildiği anlatıldı. İsrafil A.'nın, 2006'dan 2018 yılının Aralık ayına kadar toplam 1 milyon 665 bin 415,77 TL tutarında parayı hesabına gönderdiğinin tespit edildiği kaydedilen iddianamede memur olmayan oğlu A.A.'nın banka hesabına da promosyon, maaş ödemesi ve 'aile sağlığı merkezi gideri' adı altında 2016 ile 2017 arasında 7 defada toplam 31 bin 235,09 TL gönderdiği bildirildi.İddianamede İsrafil A.'nın, Adem K.'nin hesabına 1 milyon 56 bin 381,45 TL, Yusuf T.'nin 434 bin 954,72 TL, Orhan P.'nin hesabına 425 bin 132,57 TL, Ahmet A.'nın hesabına 479 bin 871,33 TL aktardığı kaydedildi.Fatih O.'nun da İsrafil A.'nın kullandığı yöntem ile 301 bin 803,38 TL parayı zimmetine geçirdiği ifade edilen iddianamede, kurumun toplam 4 milyon 394 bin 794 TL zarara uğratıldığı vurgulandı.YARGILAMA BAŞLADI1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada, biri tutuksuz 7 sanık ve avukatlar hazır bulundu. Hesabına yatan parayı tutuklanmadan önce fazlasıyla iade ettiğini savunan Orhan P. "Ben 425 bin para aldım, 458 bin TL geri ödedim. Devletin zararı kalmamıştır. Bu nedenle tutuksuz yargılanmak istiyorum. Tahliyemi talep ederim" dedi.1 milyon 665 bin 415,77 TL'yi zimmetine geçirdiği tespit edilen İsrafil A. kendisine 3 ay para aktarımı olduğunu iddia ederek, "'Bunu yapmayın' diye ikazım oldu. Bu olaydan dolayı 3 bin 500 lira cebimize para girdi. Diğer zimmet olayları haricinde. Ben veri hazırlama işletmeni olarak görev yapıyordum. Aile hekimlerinin maaşlarını ben düzenliyordum. Benim yapmış olduğum hesaplamalarda zararın 700- 800 bin TL olduğunu düşünüyorum. Tutuksuz yargılanmak istiyorum. En azından dışarda olursam zararı gidermek istiyorum. Tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.



