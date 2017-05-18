Zihinsel engelliye cinsel saldırıya 24 yıl hapis cezası

ESKİŞEHİR'de 29 yaşındaki Okan Çetinkaya, 27 yaşındaki zihinsel engelli İ.E.D.'ye cinsel saldırıda bulunmaktan, 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay 29 Temmuz 2016 tarihinde Hayriye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Okan Çetinkaya, yolda karşılaştığı zihinsel engelli İ.E.D.'yi kendi evine götürdü. Çetinkaya, yemek ikramında bulunduğu erkek zihinsel engelli ile daha sonra zorla ters ilişkiye girdi. Olayın ardından evine giden İ.E.D. durumu ailesine anlattı. Ailenin şikayeti üzerine zanlı, polis tarafından gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Okan Çetinkaya'nın yargılanmasına bugün Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Tutuklu sanık Çetinkaya, suçsuz olduğunu öne sürerek beraatını istedi. Mahkeme heyeti, Okan Çetinkaya'yı cinsel saldırı suçundan 18 yıl, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan da 6 yıl olmak üzere toplam 24 yıl hapis cezasına çarptırdı.

