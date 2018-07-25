Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ali Koç'tan Fenerbahçe ile ilgili önemli açıklama; Bu kadarını da beklemiyorduk
Ali Koç: 621 milyon Euro...
AVCILAR'DA BİR EVDEN 25 DİNAMİT ÇIKTI
AVCILAR'DA BİR EVDEN 25 DİNAMİT...
Sağanak yağış İstanbul'da hayatı olumsuz etkiledi
Meteorolojiden önemli uyarı
Kayıp Evrim'in anne-babası tutuklandı
Kayıp Evrim'in anne-babası tutuklandı

Zihinsel engelli kıza cinsel istismara 2 tutuklama

BURSA'da, zihinsel engelli H.N.G. (17) adlı kıza ormanlık alanda cinsel istasmarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan E.E. (20) ve İ.A. (21), nöbetçi mahkemece tutuklandı. E.E. ve İ.A., iddiaya göre ormanlık alana götürdükleri...

Zihinsel engelli kıza cinsel istismara 2 tutuklama
BURSA'da, zihinsel engelli H.N.G. (17) adlı kıza ormanlık alanda cinsel istasmarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan E.E. (20) ve İ.A. (21), nöbetçi mahkemece tutuklandı.
E.E. ve İ.A., iddiaya göre ormanlık alana götürdükleri zihinsel engelli H.N.G. ile ilişkiye girdi. Evine giden kız, durumu annesine anlattı. Ailenin şikayeti üzerine E.E. ve İ.A., polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Bursa 4'üncü Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan şüphelilerden E.E., kız ile ilişkiye girdiğini kabul etti. İ.A. ise suçlamayı reddetti. E.E. ve İ.A., 'cinsel istismar' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328