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Zihinsel engelli kayıp Özge, İstanbul'da bulundu

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, () - BURSA'nın Nilüfer ilçesinde, çalıştığı marketten 4 gün önce pastaneye gitmek için çıkan ancak bir daha haber alınamayan zihinsel engelli Özge Nardemir(19), askerden yeni gelen erkek arkadaşı tarafından kandırılarak...

Zihinsel engelli kayıp Özge, İstanbul'da bulundu

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, () - BURSA'nın Nilüfer ilçesinde, çalıştığı marketten 4 gün önce pastaneye gitmek için çıkan ancak bir daha haber alınamayan zihinsel engelli Özge Nardemir(19), askerden yeni gelen erkek arkadaşı tarafından kandırılarak getirildiği İstanbul'da bulundu. Özge, ailesine teslim edildi.
Merkez Nilüfer ilçesine bağlı Görükle Mahallesi'ndeki markette çalışan yüzde 50 zihinsel engelli 19 yaşındaki Özge Nardemir'i geçtiğimiz salı günü, annesi Neslihan Nardemir, işyerine bıraktı. Özge, bir süre sonra pastaneye gitmek için marketten çıktı. Ancak geri dönmedi. Mesai arkadaşları, durumu ailesine bildirdi. Markete gelen anne, kızına cep telefonundan da ulaşamayınca polise haber verdi. Polis, Özge'nin bulunması için çalışma başlattı.
KAÇIRILMA İHTİMALİ ÜZERİNE YOĞUNLAŞILDI
4 gündür her yerde aranan Özge'nin annesi Neslihan Nardemir, kızını görenlerden kendilerine haber vermeleri için yardım istedi. Polis, Özge'nin özel eşyalarını yanına almaması üzerine kaçırılmış olma ihtimali üzerine yoğunlaştı.
TELEFON SİNYAL VERDİ, ÖZGE BULUNDU
Dün akşam saatlerinde ise Özge’nin cep telefonu yeniden sinyal vermeye başladı. Teknik takipte olan polis, sinyalin İstanbul'daki bir adresten geldiğini belirledi.  Hemen adrese baskın düzenlendi.Özge, adreste bulunurken beraberinde olan ve askerden yeni geldiği belirlenen erkek arkadaşı gözaltına alındı. Özge'nin erkek arkadaşı tarafından kandırılarak İstanbul'a getirildiği ortaya çıktı. 
AMCASINA TESLİM EDİLDİ
Özge'nin bulunduğu haberi Bursa'daki ailesine bildirildi. Bursa'dan İstanbul'a gelen amcası Özge'yi teslim aldı. Bursa'daki evine götürülen genç kızın annesi Neslihan Nardemir, kızını kaçıran kişiden şikayetci olacağını söyledi. Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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