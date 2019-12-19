Zihinsel engelli gence istismarda bulunan site bekçisi tutuklandı

Güven HASBAŞ/KARASU (Sakarya), ()- SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, zihinsel engelli B.U.'ya (31) cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen site bekçisi Şaban K. (57) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Karasu'da, sitede bekçilik yapan Şaban K., dün akşam saatlerinde, iddiaya göre, zihinsel engelli B.U.'yu kandırıp, kimsenin olmadığı bir yere götürüp burada cinsel istismarda bulundu. Daha sonra olayın ortaya çıkması üzerine site sakinleri durumu polise bildirdi. Polis, Şaban K.'yi gözaltına aldı. Şaban K.'nin gözaltına alınmasının ardından tepki gösteren bir grup, Emniyet Müdürlüğü'nün önüne geldi. Polis, kalabalıkla görüşüp dağılmalarını sağladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edilen Şaban K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



