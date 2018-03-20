Zihinsel engelli gence cinsel istismardan tutuklandı

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde büfe işleten Ergün Yiğit (41), zihinsel engelli U.D. (18) adlı gence cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bandırma'da oturan zihinsel engelli U.D., büfe işleten Ergün Yiğit'in tehdit ederek kendisire cinsel istismarda bulunduğunu ailesine anlattı. Bunun üzerine aile, oğullarıyla birlikte Bandırma Emniyeti Çocuk Şube Müdürlüğü'ne giderek şikâyetçi oldu. Yapılan suç duyurusu sonrası Yiğit gözaltına alındı. Yöneltilen suçlamayı kabul etmeyen şüpheli, "U.D.'yi doğduğu günden itibaren tanıyorum. Bana iftira atıyorlar. U.D. ve babasından şikâyetçiyim" dedi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ergün Yiğit, çıkarıldığı mahkemece 'cinsel istismar' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

İKİ ERKEK ÇOCUĞA DA CİNSEL İSTİSMAR İDDİASI

Bu arada, şüpheli Ergün Yiğit hakkında geçen yıl ekim ayında, 13 yaşındaki iki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldığı öğrenildi.



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