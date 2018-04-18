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Zihinsel engelli genç, bu kez de Eskişehir'de kaçırdığı otobüste uyurken yakalandı

SİVRİHİSAR (Eskişehir), () - ESKİŞEHİR'de, kontak anahtarı üzerinde bırakılan otobüsü çalıştırıp, kaçıran ve Sivrihisar ilçesi yakınlarında park eden zihinsel engelli Tayfur S. (19), araçta uyurken, jandarma tarafından yakalandı....

Zihinsel engelli genç, bu kez de Eskişehir'de kaçırdığı otobüste uyurken yakalandı

SİVRİHİSAR (Eskişehir), () - ESKİŞEHİR'de, kontak anahtarı üzerinde bırakılan otobüsü çalıştırıp, kaçıran ve Sivrihisar ilçesi yakınlarında park eden zihinsel engelli Tayfur S. (19), araçta uyurken, jandarma tarafından yakalandı. Tayfun S., daha önce de Bursa'da özel halk otobüsünü aynı şekilde kaçırıp, yine araçta uyurken, yakalanmıştı.
Zihinsel engelli Tayfun S., kent merkezindeki alışveriş merkezinin yanında, kontak anahtarı üzerinde bırakılan, park halindeki yolcu otobüsü çalıştırıp, kaçırdı. Otobüsle yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Sivrihisar ilçesi Paşakadın Mahallesi yakınlarına giden Tayfun S., yol kenarına park etti. Otobüsün yedek şoför dinlenme bölümünde bölümünde uyuyan Tayfun S., devriye gezen jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Zihinsel engelli Tayfun S., İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülürken, otobüs ise sahiplerine teslim edildi.
BURSA'DA DA AYNISINI YAPMIŞTI
Öte yandan Tayfun S., Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesinde de kontak anahtarı üzerinde unutulan özel halk otobüsünü çalıştırıp, kaçırmıştı. İnegöl yakınlarında akaryakıt istasyonuna park eden Tayfur S., araçta uyurken, polis tarafından yakalanıp, jandarmaya teslim edilmişti. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Tayfur S., otobüs sahibinin şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakılmıştı.

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