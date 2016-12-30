Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Son dakika... PKK'nın 5 üst düzey yöneticisi yakalandı
PKK'nın 5 üst düzey yöneticisi...
İşçiden 1,404 liralık asgari ücrete "dokuz maddelik" itiraz
Asgari ücrete 9 maddelik itiraz
FETÖ operasyonunda 3 subay asker tutuklandı
3 rütbeli asker FETÖ'den tutuklandı
İran, ateşkesi olumlu karşıladı.
İran, Suriye'de ateşkese nasıl bakıyor

Zihinsel engelli çobanın dövülerek öldürülmesine 2 tutuklama

Kadir ÖZEN / İZMİR, ) - İZMİR'in Bergama İlçesi'nde dövülerek ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede 2 ay sonra ölen 55 yaşındaki Eşref Yılmaz cinayetiyle ilgili jandarma tarafından gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Olay,...

Zihinsel engelli çobanın dövülerek öldürülmesine 2 tutuklama

Kadir ÖZEN / İZMİR, ) - İZMİR'in Bergama İlçesi'nde dövülerek ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede 2 ay sonra ölen 55 yaşındaki Eşref Yılmaz cinayetiyle ilgili jandarma tarafından gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Olay, geçen 4 Eylül'de Bergama'nın Çakırlar Mahallesi'nde meydana geldi. Akrabasının koyunlarına bakmaya giden ancak akşam evine dönmeyen, yüzde 70 zihinsel engelli Eşref Yılmaz'ın ailesi, durumu jandarmaya bildirdi. Mahalleye 2 kilometre mesafedeki Karadurmuş Mevkisi'nde, dövülmüş halde yarı baygın bulunan Eşref Yılmaz, ambulansla Bergama Faruk İlker Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahale sonrası Yılmaz, ambulansla İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yılmaz, 23 Kasım'da yaşamını yitirdi.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturmada Yılmaz'ın, 41 yaşındaki S.K. ve 16 yaşındaki İ.C.'yle tartıştığını tespit etti. Gözaltına alınan S.K. ve İ.C., jandarmaya götürüldü. Sorgularında suçu kabul eden S..K. ve İ.C., Eşref Yılmaz'la sulama kanalında hayvanların su içme sırası yüzünden kavga ettiklerini, öldürme kasıtlarının olmadığını söyledi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S..K. ve İ.C., tutuklandı.
FOTOĞRAFLI



 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55