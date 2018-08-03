Zihinsel engelli Alperen'i dövenlerin yakalanması için özel ekip kuruldu

ÇORUM İl Emniyet Müdürlüğü, yüzde 70 zihinsel engelli Alperen K.'yı (23) darp ettiği öne sürülen kişi ya da kişilerin yakalanması için iki ayrı özel ekip kurdu.Olay, Gazi caddesinde meydana geldi. İki çocuk annesi Güler K. (52), zihinsel engelli oğlu Alperen K. akşam eve gelmeyince aramak için dışarı çıktı. Güler K., Hürriyet Meydanı'nda oğlunu kanlar içinde yerde yatarken buldu. Oğlunun kimliği belirsiz kişi veya kişilerce darp edildiğini iddia eden Güler K., dün polise giderek şikayette bulundu. Annenin şikayeti üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü iki özel ekip kurdu.Ekiplerin Alperen K.’nin darp edildiği bölgedeki güvenlik kameraları ve MOBESE görüntülerini tek tek incelediği, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin belirlenmesi için geniş çaplı araştırma başlattığı belirtildi.

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