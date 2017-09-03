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Zifte saplanan 3 dana telef oldu

ARDAHAN’da yol kenarına dökülen zifte batan 3 dana telef oldu. Merkeze bağlı İnönü Mahallesi'nde oturan Rüştü Mahim'in 9 gün önce otlatmak için çıkardığı hayvanları arasındaki 3 dana sürüden ayrılarak kayboldu. Kaybettiği hayvanlarını...

Zifte saplanan 3 dana telef oldu
ARDAHAN’da yol kenarına dökülen zifte batan 3 dana telef oldu.
Merkeze bağlı İnönü Mahallesi'nde oturan Rüştü Mahim'in 9 gün önce otlatmak için çıkardığı hayvanları arasındaki 3 dana sürüden ayrılarak kayboldu. Kaybettiği hayvanlarını aramaya çıkan 5 çocuk babası, 53 yaşındaki Rüştü Mahim, danaları evine 200 kilometre uzaklıkta yaklaşık yarım metre derinliğe dökülen zifte saplanmış halde buldu. Hayvanlarını telef olduğunu gören Rüştü Mahim, polislere haber vererek yardım istedi. Çevre yolu yapım çalışmalarının olduğu yolun kenarına dökülen ziftin kimler tarafından döküldüğünü bilmediğini, dökenlerden  şikayetçi olduğunu belirten Mahim, şöyle dedi:
"Bu hayvanların günahı ne? Feci şekilde can vermişler. Bunu yol yapan firma dökmüşse, bunu yok etmesi gerekirdi. En azından üzerini toprakla kapatması gerekir. Hayvanlarım telef olmuş. Zararım 20 bin lira civarında. Böyle bir ihmalkarlık olamaz. Yetkililerden yardım istiyorum. Ya buraya bir çocuk düşse, kimse kurtaramaz." 
Şikayet üzerine gelen polis tutanak tutarak gerekli inceleme başlattı.

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