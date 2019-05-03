Zift yüklü tanker devrildi; sürücü yaralı

Arif ARİFOĞULLARI/AŞKALE (Erzurum), () - ERZURUM'un Aşkale ilçesinde, 26 ton zift yüklü tankerin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, sürücü Fehmi Aslan (49) yaralandı.
Kaza, saat 11.30 sıralarında, Erzurum- Erzincan yolunun Tepebaşı mevkisinde meydana geldi. Fehmi Aslan yönetimindeki 26 ton zift yüklü 07 FJH 17 plakalı tanker, kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada sürücü Aslan hafif yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Aslan'ı ambulansla Aşkale Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yola dökülen zift ve yan yatan tanker nedeniyle ulaşım, bir süre tek şeritten sağlandı. Çalışma başlatan Karayolları ekipleri, yolun açılmasını sağlayacak.
FOTOĞRAFLI