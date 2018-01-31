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Zeytinyağı hırsızlığına biri depo çalışanı 3 gözaltı

Burhan CEYHAN/AYDIN, ()- AYDIN'ın İncirliova ilçesindeki bir depodan 850 litre zeytinyağı çaldıkları belirlenen, depo çalışanı bir kişinin de aralarında olduğu 3 şüpheli gözaltına alındı. Kurtuluş Mahallesi'ndeki Eser Demiray'a...

Zeytinyağı hırsızlığına biri depo çalışanı 3 gözaltı

Burhan CEYHAN/AYDIN, ()- AYDIN'ın İncirliova ilçesindeki bir depodan 850 litre zeytinyağı çaldıkları belirlenen, depo çalışanı bir kişinin de aralarında olduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kurtuluş Mahallesi'ndeki Eser Demiray'a ait depodaki, Tayyip Alınyürek'e ait olduğu belirtilen 850 litre zeytinyağı, geçen 24 Ocak gecesi çalındı. Sabah hırsızlık olayını fark eden depo sahibi ve çalışanı, polise bildirildi. Penceresinin demir korkulukları parçalanan depoda parmak izi incelemesi yapan polis, hırzılığı ihbar eden depo çalışanı T.T.'nin (23) ifadesine başvurdu. Polis, tedirginliği ve çelişkili ifadeleri üzerine T.T. üzerinde yoğunlaştı. T.T., sorgusunda suçunu itiraf edip, zeytinyağlarını, her ikisi de 22 yaşında olan arkadaşları İ.A. ve A.A. ile çaldıklarını anlattı. Bunun üzerine harekete geçen polis, dün 5 saat arayla önce A.A.'yı Germencik Sanayi Sitesi'nde, ardından da İ.A,'yı Germencik'in kırsal Kızılcagedik Mahallesi'nde yakaladı.
İki şüphelinin depo çalışanı T.T.'den aldıkları anahtarın yedeğini yaptırıp, aynı gece traktörle gelerek zeytinyağlarını çaldıkları, ardından da levye ile pencerenin demir korkuluklarını parçalayarak hırsızlık görüntüsü verdikleri belirlendi. İki şüphelinin çaldıkları yağları T.T.'in de yardımı ile Erbeyli Mahallesi'ndeki evlerine götürdükleri, ertesi gün 50 litresini kendilerine ayırıp kalan 800 litresini ise Germencik'teki iki ayrı yağ toplama tesisine sattıkları ortaya çıktı.
Polisteki işlemlerinin ardından, 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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